Otel odasında katledilmişti! Mert Merey cinayetinde tüyler ürperten detay | Kız arkadaşı dedektif gibi iz sürdü
Balıkesir Ayvalık'ta 20 yaşındaki Mert Merey, otel odasında katledildi. Cansız bedeni kokmaması için klimalı odaya taşınan hatta kireçlenen Mert Merey cinayetiyle ilgili elde edilen detaylar tüyler ürpertti. Merey'in sevgilisi C.E. dedektif gibi iz sürdü ve gencin son olarak Furkan Çağrı Çuhadar ile görüştüğünü tespit etti.
Giriş Tarihi: 14.09.2023
13:44 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
13:44
Türkiye, Balıkesir Ayvalık'ta işlenen cinayetle sarsıldı… Bir işletmede garson olarak çalışan Mert Merey, 3 Eylül'de esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Gece boyunca oğullarından haber alamayan yakınları sabah saatlerinde Mert'in kız arkadaşı C.E.'ye ulaştı. Bunun üzerine C.E., dedektif gibi iz sürmeye başladı. Mert'in telefonunun kapalı olmasından şüphelenen C.E. önce ortak görüştükleri arkadaşlarını aradı. Bir sonuç alamayan C.E., Mert'in sürekli kullandığı Ayvalık'ta taksicilik yapan U.N'ye ulaştı.
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İSİMLERİ AİLEYE ULAŞTIRDI!
Taksici U.N. Mert'i dün akşam saatlerinde Ayvalık'tan aldığını daha sonra Sarımsaklı'da Vilayetler Kampı'na yakın bir yerde indirdiğini, beklemesini istediğini, 10 dakika sonra geri döndüğünü telaşlı olan Mert'i en son Ayvalık'a şehir merkezine bıraktığını anlattı. Ardından C.E. sevgilisi Mert'in en yakın arkadaşı olan B.S.'ye ulaştı. B.S. ise otelde Mert Merey, Furkan Çağrı Çuhadar ve 3 kişi ile birlikte oturduklarını fakat kısa bir süre sonra mekandan ayrıldığını anlattı. C.E. tüm bu gelişmeleri ve Mert'in en son görüştüğü isimleri ailesine ulaştırdı.
FACE TİME ÜZERİNDEN DAKİKALARCA…
Mert Merey'in yakınları ismini ilk defa duydukları Furkan Çağrı Çuhadar'a önce sosyal medya hesaplarından arkadaşlık isteği yolladı. Ardından telefonla görüntülü aradı. Telefonu açan Çuhadar, soğukkanlı bir şekilde dakikalarca aileyle görüştü, "Mert'i dün gece gördüğünü otele geldiğini alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını ardından otelden Cunda'ya gitmek üzere ayrıldığını bir daha kendisini hiç görmediğini" anlattı.
JANDARMA'YA BAŞVURDULAR
Furkan Çağrı Çuhadar'ın çelişkili ifadelerinden şüphelenen Mert Merey'in ailesi Jandarma'ya giderek kayıp başvurusu yaptı. Merey'in en son görüştüğü isimleri güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 72 saat sonra 112'ye gelen bir ihbar telefonu her şeyi ortaya çıkardı.
112'YE İHBAR GELDİ, CANSIZ BEDENİ BULUNDU!
İddiaya göre 112'yi arayan bir kişi Sarımsaklı'da bulunan bir otelin 5. katında cinayet işlendiğini, ölen kişinin klimalı bir odaya taşındığını anlattı. Jandarma otele düzenlediği baskında Mert Merey'in cansız bedenini kilitli bir odada ulaşıldı. Gözaltına alınan otel çalışanı Cemal Çakı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda katil zanlısı Furkan Çağrı Çuhadar Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı. MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma ekipleri, Mert Merey'in önce otele taksiyle geldiğini 10 dakika sonra otelden ayrıldığını ilerleyen saatlerde tekrar motosikletiyle otele geldiğini ortaya çıkardı.