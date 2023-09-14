Otel odasında katledilmişti! Mert Merey cinayetinde tüyler ürperten detay | Kız arkadaşı dedektif gibi iz sürdü

İSİMLERİ AİLEYE ULAŞTIRDI!

Taksici U.N. Mert'i dün akşam saatlerinde Ayvalık'tan aldığını daha sonra Sarımsaklı'da Vilayetler Kampı'na yakın bir yerde indirdiğini, beklemesini istediğini, 10 dakika sonra geri döndüğünü telaşlı olan Mert'i en son Ayvalık'a şehir merkezine bıraktığını anlattı. Ardından C.E. sevgilisi Mert'in en yakın arkadaşı olan B.S.'ye ulaştı. B.S. ise otelde Mert Merey, Furkan Çağrı Çuhadar ve 3 kişi ile birlikte oturduklarını fakat kısa bir süre sonra mekandan ayrıldığını anlattı. C.E. tüm bu gelişmeleri ve Mert'in en son görüştüğü isimleri ailesine ulaştırdı.