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Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul'dan Gönen'e geldiler

17 Haziran günü Tina isimli Doberman cinsi köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 90 gündür sürüyor. Tina'nın bulunduğu günün öncesi ve sonrasında, köyden geçen 30 aracın plakasını belirleyen güvenlik görevlileri sorguladıkları sürücülerden de sonuç alamadı. Köyün içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamada kullanılan 1 depoyu boşaltan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlamadı.

Giriş Tarihi: 14.09.2023 13:21
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Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul’dan Gönen’e geldiler

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

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Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul’dan Gönen’e geldiler

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, AFAD, Jandarma Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra İz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda; 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı.

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Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul’dan Gönen’e geldiler

Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde bilgisayarları incelenirken, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Olay günü ve öncesinde Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

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Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul’dan Gönen’e geldiler

TİNA'NIN GELİŞİ İLE ARAMALAR ARTIRILDI

Korhan Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki yazlığa geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Berzeg'in haber verilen eşi Angela Berzeg', Armutlu'ya gelip, köpeği evlerine götürdü.

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Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul’dan Gönen’e geldiler

Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Bunun üzerine arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg'e değil, yazlık eve döndü. Güvenlik görevlileri, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı. Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim edildi. Angela Berzeg, Eşi Korhan Berzeg'in bulunmasında yardımcı olacak kişiye 1 milyon lira ödül vadetti.