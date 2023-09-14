Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 90. gününde! 5 kişi nokta yer verdi: Samsun ve İstanbul’dan Gönen’e geldiler

Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Bunun üzerine arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg'e değil, yazlık eve döndü. Güvenlik görevlileri, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı. Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim edildi. Angela Berzeg, Eşi Korhan Berzeg'in bulunmasında yardımcı olacak kişiye 1 milyon lira ödül vadetti.