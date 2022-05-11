Otel odasında asitli dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı

PİŞMAN OLDU

Jandarmadaki sorgusunda 'Kasten öldürme' ile 'Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkan Ö.G., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevgilisine zarar vermek isterken kendi gözünden de olan Ö.G.'nin gözüne tedavi uygulandı. Adliyeye sevk edilirken pişman olduğunu ifade eden Ö.G., "Asit dökmedim. Sadece porçöz attım" dedi.

