Yıllar sonra arşivden çıktı! 100 yıl önce Türkiye! İşte il il eski fotoğraflar

Binlerce yıl boyunca Sümerler, Asurlular, Hititler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, yüzlerce lehçeyi barındırdı. Anadolu, günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. 81 il geçmişten günümüze büyük bir değişim geçirdi. Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce çekildiği tahmin edilen Türkiye'nin eski fotoğrafları arşivden çıktı.

Giriş Tarihi: 11.05.2022 17:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL