Osmanlı tarihinin en kolay zaferi! İki ordu birbirini vurdu kazanan "Türkler" oldu!

Şebeş Savaşı'nın Başlaması

1787 yılında Osmanlı Devleti, özellikle Kırım'ın geri alınması amacıyla Rusya'ya karşı bir savaş başlattı. Bu savaşa Avusturya'nın da katılmasıyla, durum iki cepheli bir savaşa dönüştü. Bu savaşların bir parçası olarak 1788 yılında Şebeş Savaşı gerçekleşti.

Şebeş Savaşı'nda Yaşananlar

Şebeş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avusturya ordusuna karşı kazandığı, ancak aslında bir çatışma yaşanmadan sonuçlanan bir savaştı. Avusturya askerleri arasında yaşanan bir kargaşa ve yanlış anlama, onların kendi aralarında çatışmalarına ve büyük kayıplar vermesine yol açtı. Bu garip olaylar zinciri, Osmanlı ordusunun müdahalesi olmadan zafer kazanmasını sağladı.

