25 Aralık 2023, Pazartesi
Osmanlı tarihinin en kolay zaferi! İki ordu birbirini vurdu kazanan "Türkler" oldu!
Tarih boyunca birçok ilginç savaşa tanıklık edilmiş olsa da, hiçbiri tek bir Osmanlı askerinin burnunun bile kanamadan kazandığı Şebeş Savaşı kadar garip değildi. 1788 yılında gerçekleşen bu 2 günlük savaş, tarih kitaplarına geçen en tuhaf çatışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Şebeş Savaşı neden bu kadar tuhaf ve eşsiz bir konuma sahipti?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 22:23
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