Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş

ERZURUM'UN BİLİNMEYEN ENERJİ TARİHİ Erzurum'un petrol geçmişinin bugüne kadar yeterince araştırılmadığını ifade eden Özdemir, Osmanlı arşivlerinde ulaşılan kayıtların bölgenin enerji tarihine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu söyledi. Özdemir, "Erzurum'un petrol geçmişi, bugüne kadar yeterince üzerinde durulmayan tarihî konulardan biridir. Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız belgeler, bölgemizde petrolün çok daha eski tarihlerde gündeme geldiğini gösteriyor" dedi.

"RESMİ RUHSAT DÜZENLENMİŞ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ" 1910 tarihli belgenin önemine dikkati çeken Özdemir, "Burada özellikle üzerinde durulması gereken husus, petrolün yalnızca araştırma konusu olması değil, işletilmesi amacıyla resmî ruhsat düzenlenmiş olmasıdır. Bu durum, Osmanlı döneminde Erzurum'un yer altı kaynaklarına yönelik ekonomik ve ticari girişimlerin boyutunu anlamamız açısından önemli bir tarihî veridir" ifadelerini kullandı.

PETROL ÇIKARILDI MI? YANIT BEKLEYEN SORULAR VAR Ortaya çıkarılan belge, Hınıs'ın Tiftik köyündeki petrol girişimine ilişkin yeni soruları da beraberinde getirdi. İşletme ruhsatının hangi şartlarda verildiği, petrol çıkarma faaliyetlerinin başlayıp başlamadığı ve ruhsat kapsamındaki sahanın sınırları henüz netlik kazanmadı.

DÖRT RUHSAT SAHİBİNİN KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR Arşiv kaydında isimleri bulunan Ahmet, Seyfullah, İsador ve Ohannes'in kimliklerine ilişkin ayrıntılar da henüz açıklığa kavuşmadı. Dört şahsın petrol işletmeciliğine yönelik girişimlerinin kapsamının, döneme ait diğer belgelerin incelenmesiyle belirlenebileceği değerlendiriliyor.