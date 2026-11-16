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Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde petrol geçmişine ışık tutan 116 yıllık Osmanlı belgesi ortaya çıkarıldı. 22 Aralık 1910 tarihli arşiv kaydında, Tiftik köyünde dört kişiye petrol madeni işletme ruhsatı verildiği belirlendi. Tarihi belge, bölgede Osmanlı döneminde yürütülen petrol çalışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 1

Erzurum'un Hınıs ilçesinin petrol geçmişine ilişkin dikkat çekici bir belge gün yüzüne çıkarıldı. Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in Osmanlı arşivlerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında ulaştığı 22 Aralık 1910 tarihli kayıt, bölgede petrol işletmeciliğine yönelik girişimlerin 116 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 2

ERZURUM'UN PETROL GEÇMİŞİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kayıtlarında yer alan belge, Hınıs ilçesine bağlı Tiftik köyünde Osmanlı döneminde petrol madeni işletilmesine yönelik resmi bir girişimde bulunulduğunu gösterdi. Belgedeki ayrıntılar, Erzurum'un enerji tarihini yeniden gündeme taşıdı.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 3

4 KİŞİYE RUHSAT VERİLMİŞ!

22 Aralık 1910 tarihli belgenin özetinde, Tiftik köyünde Ahmet, Seyfullah, İsador ve Ohannes isimli dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verildiği belirtildi. Bu kayıt, bölgede petrol çalışmalarının yalnızca arama faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 4

OSMANLI DÖNEMİNDE PETROL İÇİN RESMİ ADIM

Arşiv belgesinde yer alan işletme ruhsatı bilgisi, Osmanlı Devleti döneminde Hınıs'ın yer altı kaynaklarına yönelik ekonomik ve ticari girişimlerde bulunulduğunu gösterdi. Ancak ruhsatın verilmesinin ardından bölgede fiilen petrol üretimi yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 5

BİR YIL ÖNCESİNE AİT BAŞKA BELGELER DE BULUNDU

Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, daha önce 1909 yılına ait arşiv kayıtlarında Hınıs'ın Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenlerine ilişkin girişimleri ortaya çıkardığını hatırlattı. Özdemir, 1910 tarihli yeni belgenin bu araştırmaların önemini artırdığını belirtti.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 6

ERZURUM'UN BİLİNMEYEN ENERJİ TARİHİ

Erzurum'un petrol geçmişinin bugüne kadar yeterince araştırılmadığını ifade eden Özdemir, Osmanlı arşivlerinde ulaşılan kayıtların bölgenin enerji tarihine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu söyledi. Özdemir, "Erzurum'un petrol geçmişi, bugüne kadar yeterince üzerinde durulmayan tarihî konulardan biridir. Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız belgeler, bölgemizde petrolün çok daha eski tarihlerde gündeme geldiğini gösteriyor" dedi.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 7

"RESMİ RUHSAT DÜZENLENMİŞ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ"

1910 tarihli belgenin önemine dikkati çeken Özdemir, "Burada özellikle üzerinde durulması gereken husus, petrolün yalnızca araştırma konusu olması değil, işletilmesi amacıyla resmî ruhsat düzenlenmiş olmasıdır. Bu durum, Osmanlı döneminde Erzurum'un yer altı kaynaklarına yönelik ekonomik ve ticari girişimlerin boyutunu anlamamız açısından önemli bir tarihî veridir" ifadelerini kullandı.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 8

PETROL ÇIKARILDI MI? YANIT BEKLEYEN SORULAR VAR

Ortaya çıkarılan belge, Hınıs'ın Tiftik köyündeki petrol girişimine ilişkin yeni soruları da beraberinde getirdi. İşletme ruhsatının hangi şartlarda verildiği, petrol çıkarma faaliyetlerinin başlayıp başlamadığı ve ruhsat kapsamındaki sahanın sınırları henüz netlik kazanmadı.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 9

DÖRT RUHSAT SAHİBİNİN KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Arşiv kaydında isimleri bulunan Ahmet, Seyfullah, İsador ve Ohannes'in kimliklerine ilişkin ayrıntılar da henüz açıklığa kavuşmadı. Dört şahsın petrol işletmeciliğine yönelik girişimlerinin kapsamının, döneme ait diğer belgelerin incelenmesiyle belirlenebileceği değerlendiriliyor.

Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş 10

OSMANLI ARŞİVLERİNDE ERZURUM'UN PETROL İZLERİ

1909 yılında Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki petrol ve neft madenlerine ilişkin girişimler ile 1910 yılında Tiftik köyünde verilen işletme ruhsatı, Erzurum'un enerji geçmişinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğini gösteriyor.

Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, arşivlerdeki belgeleri gün yüzüne çıkararak Erzurum'un bilinmeyen enerji tarihini ortaya koymayı ve bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Murat Akıncı
Editör
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