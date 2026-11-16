Osmanlı arşivlerinde 116 yıllık petrol sırrı! Erzurum'da 4 kişiye ruhsat verilmiş
Erzurum'un Hınıs ilçesinde petrol geçmişine ışık tutan 116 yıllık Osmanlı belgesi ortaya çıkarıldı. 22 Aralık 1910 tarihli arşiv kaydında, Tiftik köyünde dört kişiye petrol madeni işletme ruhsatı verildiği belirlendi. Tarihi belge, bölgede Osmanlı döneminde yürütülen petrol çalışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Erzurum'un Hınıs ilçesinin petrol geçmişine ilişkin dikkat çekici bir belge gün yüzüne çıkarıldı. Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in Osmanlı arşivlerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında ulaştığı 22 Aralık 1910 tarihli kayıt, bölgede petrol işletmeciliğine yönelik girişimlerin 116 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.
ERZURUM'UN PETROL GEÇMİŞİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kayıtlarında yer alan belge, Hınıs ilçesine bağlı Tiftik köyünde Osmanlı döneminde petrol madeni işletilmesine yönelik resmi bir girişimde bulunulduğunu gösterdi. Belgedeki ayrıntılar, Erzurum'un enerji tarihini yeniden gündeme taşıdı.
4 KİŞİYE RUHSAT VERİLMİŞ!
22 Aralık 1910 tarihli belgenin özetinde, Tiftik köyünde Ahmet, Seyfullah, İsador ve Ohannes isimli dört şahsa petrol madeni işletme ruhsatı verildiği belirtildi. Bu kayıt, bölgede petrol çalışmalarının yalnızca arama faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.
OSMANLI DÖNEMİNDE PETROL İÇİN RESMİ ADIM
Arşiv belgesinde yer alan işletme ruhsatı bilgisi, Osmanlı Devleti döneminde Hınıs'ın yer altı kaynaklarına yönelik ekonomik ve ticari girişimlerde bulunulduğunu gösterdi. Ancak ruhsatın verilmesinin ardından bölgede fiilen petrol üretimi yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.
BİR YIL ÖNCESİNE AİT BAŞKA BELGELER DE BULUNDU
Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, daha önce 1909 yılına ait arşiv kayıtlarında Hınıs'ın Divan-ı Hüseyin ve Halil Çavuş köylerindeki neft ve petrol madenlerine ilişkin girişimleri ortaya çıkardığını hatırlattı. Özdemir, 1910 tarihli yeni belgenin bu araştırmaların önemini artırdığını belirtti.