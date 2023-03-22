22 Mart 2023, Çarşamba
Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte oruç tutacak olanlar bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kafalara takılan sorular Diyanet açıklamasının ardından yanıt buldu. Yanlışlıkla yemek içmek, kolonya koklamak, tırnak yemek orucu bozar mı? gibi sorular gündemde yer almaya başladı. Peki orucu bozan, bozmayan şeyler neler? İşte madde madde orucu bozan durumlar...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:03
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