Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...

Orucu bozan durumlar her Ramazan olduğu gibi bu sene de sorgulanmaya başladı. Oruç vazifesini yerine getirecek olan müslüman alemi nelerin orucu bozduğunu araştırıyor.Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan ve bozmayan durumlar için yaptığı açıklamamlar takip ediliyor. Peki, Yanlışlıkla yemek içmek orucu bozar mı? İşte, madde madde orucu bozan şeyler...