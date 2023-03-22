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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte oruç tutacak olanlar bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kafalara takılan sorular Diyanet açıklamasının ardından yanıt buldu. Yanlışlıkla yemek içmek, kolonya koklamak, tırnak yemek orucu bozar mı? gibi sorular gündemde yer almaya başladı. Peki orucu bozan, bozmayan şeyler neler? İşte madde madde orucu bozan durumlar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:03
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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...

Orucu bozan durumlar her Ramazan olduğu gibi bu sene de sorgulanmaya başladı. Oruç vazifesini yerine getirecek olan müslüman alemi nelerin orucu bozduğunu araştırıyor.Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan ve bozmayan durumlar için yaptığı açıklamamlar takip ediliyor. Peki, Yanlışlıkla yemek içmek orucu bozar mı? İşte, madde madde orucu bozan şeyler...

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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...

DİYANET'İN AÇIKLAMASI! MADDE MADDE ORUCU BOZAN DURUMLAR

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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...

*Tırnak yemek orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçmişte tırnak yeme alışkanlığı için fetva yayınlamıştı. Diyanet'in fetvasına göre, tırmak Yemek ve tırnağı yutmak orucu bozar.

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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...

*Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması: Madde madde orucu bozan durumlar! Unutarak yemek içmek, diş fırçalamak...

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmeli. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.