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Oruç tutanlar dikkat! Sahurda yediğinizde tüm gün tok tutuyor
Ramazan'da uzun süreli oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk yaşamamak için sahurda bilinçli bir şekilde yememiz gerekiyor. Özellikle de tok tutan besinler bu konuda bize yardımcı oluyor. Tok kalabilmek adına bu besinlere başvurmak sağlıklı bir oruç süreci geçirmemiz sağlar. Peki bu tok tutan besinler nelerdir? İşte uzun süreli orucu tok bir şekilde geçirmemizi sağlayacak olan tok tutan besinler...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 12:03Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 12:03