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Sosyal medyayı sallayan test! Görsel hareket ediyorsa dikkat
Bazı görseller vardır ki hareket ettiğine eminsinizdir ama gördükleriniz yalnızca bir illüzyondan ibarettir. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki çubuklara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 10:29
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