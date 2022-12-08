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Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

Erzurum'da 7 sınıfa giden genç kızların kavgası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, boş bir binada İrem D.'ye saldırmıştı. Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar serbest bırakıldı. İrem D. ise yaşadığı dehşeti anlattı.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 13:52
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Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

İnanılmaz olay, 4 Aralık'ta, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D., iddiaya göre, erkek arkadaş meselesinden İrem D.'yi hakaretlerde bulunarak dövdü.

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Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip, eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?" dedi.

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Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek bağırdı. Erkek öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

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Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

Arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl binada saçından tutulup, yerlerde sürüklenerek dövülen İrem D.'nin ailesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.

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Ortaokullu kızların erkek kavgası ülkeyi ayağa kaldırmıştı! Metruk binada dehşet yaşayan İrem o anları anlattı

PAYLAŞAN DA ERKEKTİ!
Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İrem D., "Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Çağla D.'ye 'Sizin hakkınızda şikayetçi olacağım' dediğimde, 'Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz' dedi. Görüntülerde Çağla vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı. Zaten videoyu çekip sosyal medyada paylaşan da erkekti" dedi.