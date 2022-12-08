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Haberler Galeri İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır sorusunun cevabı binlerce İstanbulluyu yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da toplu ulaşım hayatın çok önemli bir parçası. İETT kartlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında "İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır?", "2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:33
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İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır sorusunun cevabı binlerce İstanbulluyu yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da toplu ulaşım hayatın çok önemli bir parçası. İETT kartlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında "İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır?", "2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken işlemi gerçekleştirecek olanlardan herhangi bir ücret alınmayacak.

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İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

AKBİL KİŞİLEŞTİRME NEREDEN YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi İstanbulkart mobil uygulaması, 153 ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Mobil uygulamadan akbil kişileştrime işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle uygulamaya giriş yapması gerekmektedir. Ardından ise ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini tamamlayabilir.

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İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

İstanbulkart kişiselleştirmenin diğer yolu ise, www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak işlemi tamamlamaktır.

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İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153'ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

İSTANBULKART (AKBİL) KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYIN!