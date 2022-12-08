İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır sorusunun cevabı binlerce İstanbulluyu yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da toplu ulaşım hayatın çok önemli bir parçası. İETT kartlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında "İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır?", "2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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