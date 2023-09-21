Ortalığı savaş alanına çevirdi: Annesini rehin aldı hastanede öldü! "Kaçmasam boğazımı keserdi"

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı 6. sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olan ve bir süre önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığı belirtilen Fırat Altun (28), annesi Hülya A.'yı bıçakla rehin aldı. Bu sırada evdeki eşi ve çocukları dışarıya kaçarken Hülya A, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kendini dışarıya attı, durumu polise bildirdi. Öfkeli genç bunun üzerine evde ne bulduysa dışarıya atmaya başladı İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi istendi.