Ateş şikayetiyle hastaneye gitti 👨‍⚕️ 14 aylık Göktürk’ün böbreğinden çıkarıldı | 4 saat süren operasyonla temizlendi

Oğlunu hastaneye ilk götürdüklerinde idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenildiğini belirten Fatih Satılmış, "Tetkiklerde böbreğin taş olduğu belirlendi. Taşın ebat ve sayısının çok olması üzerine Konya Şehir Hastanesi'ne getirdik. Dr. Ali Sezer hocam ameliyat esnasında kullanacağı malzemeden, risklere kadar her şeyi bize anlattı. Çift operasyon ile taşların alınacağı söylendi. Ancak çift operasyonun oğlumuzu yıpratacağı düşünülerek 4 saat süren tek operasyonla, Göktürk'ümüzün böbreğindeki tüm taşlar temizlenmiş oldu" diye konuştu.

