Kasım ayında şans onlardan yana! O tarihte doğanlar yaşadı! Bir anda zengin olacak 3 burç...

22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ: YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, su grubunda yer alan bir burçtur. Yengeç burcu insanı genellikle hassas, romantik, hayalperest ve koruyucu olarak bilinirler. Yengeç burcunun genel özellikleri ise şu şekildedir:

Koruyucu: Yengeç burçları özellikle aile bireylerine karşı koruyucu bir tavır takınırlar. Sevdiklerinin güvende olduklarından emin olmak isterler.

Hassas: Yengeç burçları son derece hassas insanlardır. Kırılgan ve duygusal olarak bilinirler. Özellikle sevdiklerinin yaptıkları davranışlara karşı oldukça hassas davranırlar.

Romantik: Yengeç burcu insanları romantiktir. Özellikle yengeç burcu erkeği en romantik erkekler olarak sayılabilirler.

Anlayışlı ve merhametli: Yengeç burçları insanlara karşı hassas, merhametli, anlayışlı ve sevecen davranır. Oldukça hümanist bir burçtur.

Analitik: Yengeç burçları hassas oldukları kadar da analitiklerdir. Bir karar alacakları zaman öncelikle mantıkla hareket ederler.