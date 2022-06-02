02 Haziran 2022, Perşembe
Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi
Ordu Fatsa'da 38 yaşındaki eski eşi Elvan Sözkesen'in üstüne yanıcı madde dökerek yaktığı iddiası ile tutuklanan 38 yaşındaki Erkan Emiroğlu, 2. defa hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sol elinde ve boynunda sargıyla katılan Elvan Sözkesen, "Mangal yanıyormuş gibi beni canice izledi" dedi. İşte kan donduran vahşetin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:02
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