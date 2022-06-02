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Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Ordu Fatsa'da 38 yaşındaki eski eşi Elvan Sözkesen'in üstüne yanıcı madde dökerek yaktığı iddiası ile tutuklanan 38 yaşındaki Erkan Emiroğlu, 2. defa hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sol elinde ve boynunda sargıyla katılan Elvan Sözkesen, "Mangal yanıyormuş gibi beni canice izledi" dedi. İşte kan donduran vahşetin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:02
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Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Tüyler ürperten olay, 12 Ocak'ta ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi, Erguvan Anatolia Sitesi'nde yaşandı. Erkan Emiroğlu, 10 senelik evliliğinin ardından geçen sene boşandığı iki çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti.

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Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi

7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

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Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi

YANICI MADDEYİ ÜZERİNE DÖKP ATEŞE VERDİ

Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi

2. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi

SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından Emiroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.