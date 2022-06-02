Ordu’da kan donduran vahşet! Eski kocasının yaktığı Elvan: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Ordu Fatsa'da 38 yaşındaki eski eşi Elvan Sözkesen'in üstüne yanıcı madde dökerek yaktığı iddiası ile tutuklanan 38 yaşındaki Erkan Emiroğlu, 2. defa hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sol elinde ve boynunda sargıyla katılan Elvan Sözkesen, "Mangal yanıyormuş gibi beni canice izledi" dedi. İşte kan donduran vahşetin ayrıntıları…