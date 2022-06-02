Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Murathan Yılmaz'ın Zehra E. ile tartışarak ayrıldığı ancak genç kızın peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi. Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.