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Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Sultangazi'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eski sevgilisinin evinin önüne gelen Murathan Yılmaz, çıkan tartışma sonucu öldürüldü. Polis olayla ilgili aralarında eski sevgili hemşire Zehra E.'nin de bulunduğu aile üyelerinden 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahı bir komşularına verip saklamaya çalıştıkları tespit edilen şüpheliler cinayetle ilgili iddiaları kabul etmedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:10
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Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 1473 sokakta geçen pazartesi saat 08.30'da meydana gelen olayda Murathan Yılmaz, sokak üzerinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

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Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Olaydan sonra harekete geçen polis, Murathan Yılmaz'ın bir aile sağlık merkezinde hemşirelik yapan eski sevgilisi Zehra E.'nin evinin önünde öldürüldüğünü belirledi.

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Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Murathan Yılmaz'ın Zehra E. ile tartışarak ayrıldığı ancak genç kızın peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi. Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.

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Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Geçen Nisan ayında alınan kararın ardından genç kızın çevresinde dolaşmaya devam ettiği öğrenilen şüphelinin olay günü de evinin önüne gelerek Zehra E.'nin dışarı çıkmasını beklediği tespit edildi.

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Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Ancak Zehra E.'nin ailesinden bazı kişilerin evin önünde bekleyen Murathan Yılmaz'ı fark etmesi üzerine tartışma yaşandığı belirlendi. Bu tartışma sırasında Murathan Yılmaz'ın 3 yerinden vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.