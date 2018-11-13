14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Onları görenler şaştı kaldı!

Onları görenler şaştı kaldı!

İşte merak yüzünden başlarına derde giren hayvanlar.

Giriş Tarihi: 13.11.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:05
  • 1
  • 63
Onları görenler şaştı kaldı!

İşte merak yüzünden başlarına derde giren hayvanlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 63
Onları görenler şaştı kaldı!
  • 3
  • 63
Onları görenler şaştı kaldı!

Yeme girişiminde bulunduğu kirpiden ağır bir darbe alan yılan acılar içinde böyle görüntülendi.

  • 4
  • 63
Onları görenler şaştı kaldı!
  • 5
  • 63
Onları görenler şaştı kaldı!