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Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi
Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen Jandarma Komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:37Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:38