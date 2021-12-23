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Haberler Galeri Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen Jandarma Komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:38
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Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Teröristle mücadele harekatı icra edilen bölgelerde Jandarma Komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi,

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Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Güne sabah içtiması ile başlayan kursiyerler, komando andını okuyarak motive olmuş bir şekilde eğitime çıkıyor. Kursiyerler, teröristle mücadele harekatında ruhsal ve fiziksel beceriler açısından önemli bir yer tutan meskun mahal çeviklik parkurunda ise cesaret duygusunu geliştirip, varsa yükseklik korkularını yenerek ayak ve kol kaslarının koordineli olarak çalışmasını sağlıyor.

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Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Savunma sanatları eğitimini de alan kursiyerler, yakın boğuşma eğitimlerinde gerektiğinde suçlu ve şüpheli şahısların saldırılarına karşı koymak ve onları etkisiz hale getirme becerisini kazanıyor.

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Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Gece-gündüz, her iklim koşulunda, sarp ve eğimli arazide görev yapmak üzere eğitim alan komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

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Onlar için gece- gündüz yaz-kış yok! Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Operasyonlarda bu engellerin emniyetli bir şekilde geçilebilmesi operasyonların başarısını doğrudan etkilerken, okulda bulunun sulardan geçiş eğitim parkurunda kursiyerlere, bu engellerden seri ve emniyetli bir şekilde geçiş yapabilme kabiliyeti kazandırılıyor.