Eski 2 derecede yollar kilitlendi! Yoğun kar nedeniyle izin verilmiyor

"ADANA'DAN GELİP ZONGULDAK'TA KALMAK DA VARMIŞ"

2 gündür yollarda olduğunu ifade eden tır şoförlerinden Kadir Ünal, "Adana'dan geliyorum. 2007 yılından beri arabacılık yapıyorum. Şu anda Zonguldak'ta kar yağdığı için yol durumlarını görüyorsunuz. Yukarı kesimler kapalı olduğu için trafik polisleri bizi göndermiyor. Karayolları çalışma yapıyormuş. Şu anda beklemekteyiz. Akşam soğuklar eksi 5'e kadar düşüyor. Bizim ömrümüz de arabada geçiyor. Artık kış mevsimi. Karda kışta alışkınız. Arabamız da otel gibi. Sıkıntı yok, yatıyoruz. Yol kapandı mı keyfimize bakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekmek kazanması zor iş. Adana'dan gelip Zonguldak'ta yolda kalmak da varmış" dedi.

