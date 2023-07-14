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Ölümlü botoks davasında karar! "Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum"

38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada sanık Öner Özsoyeri "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırıldı.

Giriş Tarihi: 14.07.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:38
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Ölümlü botoks davasında karar! Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özsoyeri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Harun Yıldızhan, sanıklar Özsoyeri ile Erdal Doğruya'nın maktule tıbbi müdahale yaptığını belirtti.

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Ölümlü botoks davasında karar! Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum

"ŞEKERLİ SU VERİP DELİLLERİ KARARTTILAR"

Avukat Yıldızhan, "Fiilin işlenmesinde ortak hakimiyet olduğu için raporda da sanık Öner Özsoyeri'nin kusur oranı 8/8 belirtilmiştir.

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Ölümlü botoks davasında karar! Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum

Olaydan sonra maktulü hastaneye yönlendirmemiş olmaları ve şekerli su vermeleri, delilleri karartmaları nedeniyle ihmali davranış söz konusudur. Bu nedenle sanığın cezasında indirim yapılmamasını ve üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

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Ölümlü botoks davasında karar! Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum

"SUÇSUZUM"

Sanık Öner Özsoyeri de eylemi kendisinin yapmadığını ileri sürdü. "Olaydan 6 ay önce doktorluk ruhsatım alınmıştı." diyen Özsoyeri, "Doktor değildim. Mesleki nedenden dolayı değil, başka bir nedenden alınmıştı.

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Ölümlü botoks davasında karar! Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum

Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum. Ölen sanık Erdal Bey'in hastasıydı. Ben odada bile yoktum. İşlemi ben yapmadım. Hastaneye yönlendirdim. Kendisi kabul etmedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.