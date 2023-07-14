Ölümlü botoks davasında karar! "Doktor sıfatıyla orada bulunmuyordum"

38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada sanık Öner Özsoyeri "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırıldı.