CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi.

Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi 1

Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu üzerinde kaza meydana geldi.Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ: 5. KEZ ALKOLLÜ ÇIKINCA 390 BİN LİRA CEZA YEDİ
Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi 2

Kaza sonrası yaralanan A.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi 3

2,02 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 2,02 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi 4

5. kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye toplam 390 bin lira para cezası kesildi.

Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi 5

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi 6