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Haberler Galeri Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti

Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti

İstanbul'da bir vatandaş fotoğraf çektirmek için ilginç bir yöntem denedi. Beşiktaş Sahili'nde bulunan tarihi savaş toplarından birinin içine girip sıkışan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 13:35
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Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı zamanına ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir şahıs içinde sıkıştı.

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Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti

Bir müddet çıkmak için uğraşan adamı etraftaki vatandaşlar da çıkaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

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Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti

Kısa süre içinde olay yerine gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız bölümünde sıkışan şahsı kurtardı.

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Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti

Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı ifade edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti