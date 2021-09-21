21 Eylül 2021, Salı
Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
İstanbul'da bir vatandaş fotoğraf çektirmek için ilginç bir yöntem denedi. Beşiktaş Sahili'nde bulunan tarihi savaş toplarından birinin içine girip sıkışan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 13:35
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Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
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Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
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- 7
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
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- 7
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti
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- 7
Beşiktaş’ta fotoğraf çekinmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti