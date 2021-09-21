Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için topa giren adamın imdadına itfaiye yetişti

İstanbul'da bir vatandaş fotoğraf çektirmek için ilginç bir yöntem denedi. Beşiktaş Sahili'nde bulunan tarihi savaş toplarından birinin içine girip sıkışan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.