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Ölüm durağı tehlike saçıyor! E-5'in ortasında inen vatandaşlardan tepki: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz

Yolu uzatmamak için vatandaşların hayatını tehlikeye atan minibüsçüler, durak yerine yolcuları D-100 karayolunun ortasında indirdi. Kazaya davetiye çıkaran minibüsçülere tepki gösteren vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 11:50
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Ölüm durağı tehlike saçıyor! E-5’in ortasında inen vatandaşlardan tepki: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz

Kadıköy'de, Uzunçayır metrobüs durağında inmek isteyen yolcuları durak yerine D-100 karayolu ortasında indiren minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı.

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Ölüm durağı tehlike saçıyor! E-5’in ortasında inen vatandaşlardan tepki: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz

Yolun uzadığı gerekçesiyle şoförler tarafından yol ortasında indirilen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Araçların hızla hareket halinde olduğu yol üzerinde durumu gören araç sürücüleri korna çalarak olaya tepki gösterdi.

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Ölüm durağı tehlike saçıyor! E-5’in ortasında inen vatandaşlardan tepki: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz

Trafiğin hızla aktığı yol üzerinde karşı yola geçemeyen kimi vatandaş ise dakikalarca bekledi. Vatandaşlar ise minibüs şoförlerine tepki gösterdi.

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Ölüm durağı tehlike saçıyor! E-5’in ortasında inen vatandaşlardan tepki: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz

"ŞOFÖRÜN RUH HALİNE GÖRE YAŞIYORUZ"
Yol ortasında indirilen yolculardan Serap Çakıl, "Normalde bizi durakta indirmesi gerekiyor. Kendisi yolun ortası olan burayı uygun gördüğü için bizi burada indirdi.

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Ölüm durağı tehlike saçıyor! E-5’in ortasında inen vatandaşlardan tepki: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz

Şoför Bey sanırım bugün biraz sinirliydi. İnsanların canı, minibüs şoförünün o günkü ruh haline, sabah nasıl uyandığına bağlı resmen. Şoförler nereyi uygun görürse orada inmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.