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Ölüm durağı tehlike saçıyor! E-5'in ortasında inen vatandaşlardan tepki: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz
Yolu uzatmamak için vatandaşların hayatını tehlikeye atan minibüsçüler, durak yerine yolcuları D-100 karayolunun ortasında indirdi. Kazaya davetiye çıkaran minibüsçülere tepki gösteren vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:22Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 11:50