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Hatay'daki aile katliamında kan donduran ayrıntı! Kızını boğmak için okuldan gelmesini beklemiş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) ile birlikte ölü bulunan Aynur Mert'in (41) eşi eski uzman çavuş Turgay Mert (47), cinayet şüphelisi olarak memleketi Osmaniye'de yakalanıp gözaltına alındı. Önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 11:37
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Hatay’daki aile katliamında kan donduran ayrıntı! Kızını boğmak için okuldan gelmesini beklemiş

Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Acı tablo herkesi yasa boğdu. 3 kişinin öldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Olay dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşındı.

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Hatay’daki aile katliamında kan donduran ayrıntı! Kızını boğmak için okuldan gelmesini beklemiş

ŞOKE EDEN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

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Hatay’daki aile katliamında kan donduran ayrıntı! Kızını boğmak için okuldan gelmesini beklemiş

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu.

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Hatay’daki aile katliamında kan donduran ayrıntı! Kızını boğmak için okuldan gelmesini beklemiş

Yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu.

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Hatay’daki aile katliamında kan donduran ayrıntı! Kızını boğmak için okuldan gelmesini beklemiş

OLAYLA İLGİLİ FLAŞ BİR GELİŞME YAŞANDI
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.