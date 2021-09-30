Hatay'daki aile katliamında kan donduran ayrıntı! Kızını boğmak için okuldan gelmesini beklemiş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) ile birlikte ölü bulunan Aynur Mert'in (41) eşi eski uzman çavuş Turgay Mert (47), cinayet şüphelisi olarak memleketi Osmaniye'de yakalanıp gözaltına alındı. Önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.