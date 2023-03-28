28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açarken, uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunuyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası İstanbul depreminin 7,2 ile 7,6 arasında olacağını dile getiriyor. Yapay zeka teknolojisi, İstanbul'da yaşanacak yıkımı çizdi.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:31
  • 1
  • 33
Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açarken, olası İstanbul depremi için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

Microsoft'un yapay zeka ile güçlendirdiği Bing'ten olası İstanbul depremini resmetmesini isteniyor. Yapay zekanın ortaya çıkarttığı görüntüler son derece gerçekçi ve korkutucu görünüyor.

  • 3
  • 33
Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

Yapay zeka teknolojisini kullanarak olası Marmara depreminin İstanbul'a vereceği hasarı çizmesi istendi.

  • 4
  • 33
Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

Bing'in Image Creator özelliğini kullanılarak Bing'ten İstanbul'un gerçek görüntüleri ile Türkiye'deki deprem görüntülerini internetten bulup birleştirmesini istendi.

  • 5
  • 33
Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

İstemler her zaman en doğru sonucu vermiyor ve doğru sonuca ulaşmak için birden fazla deneme yapmak gerekiyor.