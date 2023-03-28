Olası İstanbul depremini yapay zeka çizdi! Tek kelimeyle korkunç görüntüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açarken, uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunuyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası İstanbul depreminin 7,2 ile 7,6 arasında olacağını dile getiriyor. Yapay zeka teknolojisi, İstanbul'da yaşanacak yıkımı çizdi.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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