Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

Müzeyyen Hanım, "Oğlum İzmir Göztepe'de yaşıyor. Oğlum ve gelinim engelli. 2 çocukları var. İkisi de okula gitmiyor. Kapılar, pencereler kapalı. Bizi de sokmuyorlar eve. Evde psikolojisi bozuk bekar bir dayı var. 40 yaşlarında. Hiç işe gitmiyor. Annesiyle beraber benim oğlumun evinde kalıyorlar. Bir de benim gelinim hamileydi geçen sene. Torunumun şimdiye doğmuş olması lazım. Ama çocuk yok ortada." dedi. Bir torununun ortadan kaldırıldığından şüphelenen yaşlı kadın çelişkili yanıtlar aldığını söyledi.