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Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir Palu ailesi vakası daha gündeme geldi. Canlı yayına katılan Müzeyyen ve Sabahattin Er çiftinin anlattıkları izleyenleri şoke etti. Torunlarının hayatından endişe eden çift gelini ve oğlunun torunlarının aksakallı dede ve melekler tarafından götürüldüğünü söylediğini belirtti. Yaşlı kadın "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu. Oğlum havlıyor" deyip isyan etti. İşte Müge Anlı'da gündeme gelen akılalmaz olay...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:40Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:57