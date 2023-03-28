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Haberler Galeri Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir Palu ailesi vakası daha gündeme geldi. Canlı yayına katılan Müzeyyen ve Sabahattin Er çiftinin anlattıkları izleyenleri şoke etti. Torunlarının hayatından endişe eden çift gelini ve oğlunun torunlarının aksakallı dede ve melekler tarafından götürüldüğünü söylediğini belirtti. Yaşlı kadın "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu. Oğlum havlıyor" deyip isyan etti. İşte Müge Anlı'da gündeme gelen akılalmaz olay...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:57
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Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Müzeyyen ve Sabahattin Er'in başına gelenler ekran başındakileri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

Engelli oğullarının 7 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğunun hayatlarından ve yeni doğmuş olması gereken torunlarının akıbetinden endişe eden yaşlı çift isyan etti.

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Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

Müzeyyen Hanım, "Oğlum İzmir Göztepe'de yaşıyor. Oğlum ve gelinim engelli. 2 çocukları var. İkisi de okula gitmiyor. Kapılar, pencereler kapalı. Bizi de sokmuyorlar eve. Evde psikolojisi bozuk bekar bir dayı var. 40 yaşlarında. Hiç işe gitmiyor. Annesiyle beraber benim oğlumun evinde kalıyorlar. Bir de benim gelinim hamileydi geçen sene. Torunumun şimdiye doğmuş olması lazım. Ama çocuk yok ortada." dedi. Bir torununun ortadan kaldırıldığından şüphelenen yaşlı kadın çelişkili yanıtlar aldığını söyledi.

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Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

Oğlunun kayınvalidesini işaret eden Müzeyyen Hanım, "Kadın kocası öleli 5-6 sene oldu. Onunla hala konuşuyor. Öbür dünyada şeytanın biri sana musallat olmuş, kocası şeklinde diyerek muhabbet ediyorlarmış. Sarıklarla geziyormuş. Cennetin efendisiymiş. Öyle diyor" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’da ikinci Palu ailesi vakası! Dede ve babaannenin iddiaları şaşkına çevirdi: Nefsi şeytanlı bunların

"OĞLUM HAVLAYIP KARISINI ISIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Müzeyyen Er oğlunun geçirdiği rahatsızlık sonrası sıra dışı davranışlarda bulunduğunu şu sözlerle ifade etti: