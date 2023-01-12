Okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı! Şans eseri kurtuldu

"VÜCUDUNUN ARKA KISMI KOMPLE ZARAR GÖRÜYOR"

Anne Pakize Karaduman, "10 yaşındaki oğlum okula giderken bu bölgede sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğradı. Yüz üstü düşüyor önce. Yüz üstü düştüğünden çantası ensesine ve baş bölgesine geldiği için başı ve boynu kurtuluyor fakat vücudunun arka kısmı komple zarar görüyor. Bir servis şoförü duruyor. Bu servis şoförü orada durmasa oğlumu bu araziye sürükleyecekler. Belki daha fazlası olacak. O gün 2 kat olmasına rağmen pantolonu bu vaziyette. Ben 5 yıldır hayvan besliyorum ve benim oğlum özellikle hayvanlara karşı aşırı hassasiyeti olan bir çocuk. Yani hayvanlara herhangi bir saldırı ya da onları tahrik ettiğini asla düşünmüyorum. O çevrede olan insanlar olmasa kurtulması söz konusu bile değil" dedi.