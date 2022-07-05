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Haberler Galeri Okul otobüsünü satın alıp ev yaptı! 7 aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

Okul otobüsünü satın alıp ev yaptı! 7 aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

Çocukluk hayali okul otobüsünü alan Kadir Mert, 7 ayda karavana dönüştürüp içinde yaşamaya başladı. Satın aldığı vatandaş aracın son halini görünce 'benim evimde yok' deyip aracı geri istedi. Görenlerin satın almak istediklerini belirten Mert, "Bunun bende bir rakamı ya da karşılığı yok. Gelip fotoğraf çekebilirsiniz, misafirim olabilirsiniz, gezilerime katılabilirsiniz ama satış yapamam kesinlikle. Nasıl satayım, bu benim evim." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 06:58
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Okul otobüsünü satın alıp ev yaptı! 7 aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

Samsunlu gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı karavana çevirerek içinde yaşamaya başladı.

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Okul otobüsünü satın alıp ev yaptı! 7 aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

30 yaşındaki gezgin Mert, 7 ay önce 260 bin liraya satın aldığı "school bus"ı 440 bin lira civarında masraf yaparak karavana dönüştürdü.

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Okul otobüsünü satın alıp ev yaptı! 7 aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

Atakum ilçesi sahiline park ettiği karavanda yaşamaya başlayan Mert, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

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Okul otobüsünü satın alıp ev yaptı! 7 aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

Fotoğraf çektirmek isteyenler, Mert'ten karavanı hakkında da bilgi alıyor.

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Okul otobüsünü satın alıp ev yaptı! 7 aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert, yamaç paraşütü eğitmenliği ve yazılım işiyle geçimini sağlıyor.