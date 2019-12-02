02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlik formasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslar arası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne katılan Bakan Selçuk, formasyonun yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk, herkesin öğretmen olamaması gerektiğini belirterek, kaliteyi artırmak gerektiğini söyledi. İçerik olarak pedagojik formasyonun MEB ihtiyaçlarını karşılayacak noktada bulunmadığından da bahseden Selçuk, öğretmenlik hakkı kazanan gençlere formasyonun ücretsiz olarak verileceğini dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:52
  • 1
  • 13
Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslar arası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk formasyon sistemi ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Bakan Selçuk, formasyon sisteminin yeterince işlevsel olmadığını ve kalitenin artırılması gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk formasyonu öğretmenlik hakkı kazananlara ücretsiz hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

  • 2
  • 13
Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

FORMASYON İÇİN KALİTE VURGUSU

Bakan Selçuk yaptığı konuşmada öğretmen ihtiyacından formasyona kadar pek çok konuya değindi. Selçuk öğretmen ihtiyacının organik olarak belirli düzen içinde sürmesi gerektiğini belirtti. Formasyon ile ilgili anlayışın devam etmesi kalite ile ilgili olacağını da sözlerine ekledi.

  • 3
  • 13
Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

Bakan Selçuk eğitim fakültelerinde pek çok dersin ayrı sınıflarda ve saatlerde verildiğini söyledi. Daha sonra verilen bu dersleri öğrencilerin birleştirmesinin de beklendiğini dile getiren Bakan, bu şekilde öğrencilerin öğrendiklerini okulda uygulayamayacağını söyledi.

  • 4
  • 13
Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

Bakan Selçuk, MEB olarak yıl sonuna kadar formasyonun kaldırılması konusunda gerekli çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti. İsteyen herkesin formasyon alıyor olmasının sağlıklı olmayacağını da sözlerine ekleyen Selçuk, öğretmenlik hakkını elde edenlere bakanlık ve üniversitelerin formasyon vereceğini vurguladı.

  • 5
  • 13
Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

PEDAGOJİK FORMASYON ÜCRETSİZ OLACAK

İçerik olarak pedagojik formasyonun MEB ihtiyaçlarını karşılayacak noktada bulunmadığından da bahseden Selçuk, öğretmenlik hakkı kazanan gençlere formasyonun ücretsiz olarak verileceğini dile getirdi.