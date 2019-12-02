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Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlik formasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslar arası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne katılan Bakan Selçuk, formasyonun yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk, herkesin öğretmen olamaması gerektiğini belirterek, kaliteyi artırmak gerektiğini söyledi. İçerik olarak pedagojik formasyonun MEB ihtiyaçlarını karşılayacak noktada bulunmadığından da bahseden Selçuk, öğretmenlik hakkı kazanan gençlere formasyonun ücretsiz olarak verileceğini dile getirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:52
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