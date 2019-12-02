Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi! Öğretmenlik formasyonu nasıl alınır?

FORMASYON İÇİN KALİTE VURGUSU

Bakan Selçuk yaptığı konuşmada öğretmen ihtiyacından formasyona kadar pek çok konuya değindi. Selçuk öğretmen ihtiyacının organik olarak belirli düzen içinde sürmesi gerektiğini belirtti. Formasyon ile ilgili anlayışın devam etmesi kalite ile ilgili olacağını da sözlerine ekledi.