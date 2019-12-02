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Evde yaptıkları turşu hayatlarını karartmıştı! Bu besinler vücuda zararlı

Zonguldak'ta yedikleri turşudan bulaştığı düşünülen 'Clostridium Botulinum' bakterisi nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye-Ramazan Yıldız çiftinin yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor. Turşu nedeniyle felç olduğu düşünülen çiftin haberini okuyan vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. En çok aranan soruların başında "Hangi besinler vücuda zararlı? Hangi besinler tüketilmemeli? En sağlıksız besinler nelerdir? Ne yenmeli? " oldu. İşte uzmanlara göre sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinlerin de listede yer aldığı en sağlıksız 30 besin...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:39
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Evde yaptıkları turşu hayatlarını karartmıştı! Bu besinler vücuda zararlı

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye ve Ramazan Yıldız çifti, geçen hafta evdeki konserveyi yedikten sonra rahatsızlandı. İlk olarak Ramazan Yıldız hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

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Evde yaptıkları turşu hayatlarını karartmıştı! Bu besinler vücuda zararlı

Çiftin yapılan testler sonucunda nadir görülen 'clostridium botulinum' bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alından Yıldız çiftine, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderilen 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinlerle enjekte edildi.

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Evde yaptıkları turşu hayatlarını karartmıştı! Bu besinler vücuda zararlı

BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, iki hastanın da tedavilerinin devam ettiği ve tüm fonksiyonlarının şu anda felç durumda olduğunu söyledi. Hastane yönetimi ve ilgili tüm doktorların iki hastayı da iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Dr. Pişkin, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek" dedi.

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Evde yaptıkları turşu hayatlarını karartmıştı! Bu besinler vücuda zararlı

NUMUNELER BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
İl Sağlık Müdürlüğü'nün evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden aldığı numunelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği ve gelecek rapora göre bakterinin hangi yiyecekten bulaştığının ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Evde yaptıkları turşu hayatlarını karartmıştı! Bu besinler vücuda zararlı

UZMANLAR EN SAĞLIKSIZ BESİNLERİ AÇIKLADI

Yedikleri turşudan bulaştığı düşünülen 'Clostridium Botulinum' bakterisi nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye-Ramazan Yıldız çiftinin haberini okuyan vatandaşlar internette "Hangi besinler vücuda zararlı? Hangi besinler tüketilmemeli? En sağlıksız besinler nelerdir? Ne yenmeli? " oldu. İşte uzmanlara göre sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinlerin de listede yer aldığı en sağlıksız 30 besin...