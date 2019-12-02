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Evde yaptıkları turşu hayatlarını karartmıştı! Bu besinler vücuda zararlı
Zonguldak'ta yedikleri turşudan bulaştığı düşünülen 'Clostridium Botulinum' bakterisi nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye-Ramazan Yıldız çiftinin yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor. Turşu nedeniyle felç olduğu düşünülen çiftin haberini okuyan vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. En çok aranan soruların başında "Hangi besinler vücuda zararlı? Hangi besinler tüketilmemeli? En sağlıksız besinler nelerdir? Ne yenmeli? " oldu. İşte uzmanlara göre sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinlerin de listede yer aldığı en sağlıksız 30 besin...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:39
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