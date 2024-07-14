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Miniklerden 15 Temmuz şehitlerine duygulandıran mektup! İşte duyguların yazıya döküldüğü o sözler...

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 geçti ama Türk milleti, o karanlık geceyi ve şehitlerini unutmadı. TÜGVA yaz okulunda şehitlerimizin ve Türk milletinin fedakarlıklarını kalplerinde hisseden gençler, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup yazdı. Mektupların bir kısmı, şehit ailelerinin de katıldığı bir kahvaltı programında kendilerine ulaştırıldı. Mektupları okuyan şehit yakınları ve anneleri gözyaşlarına hakim olamadı. İşte duyguların yazıya döküldüğü o mektuplar....

Giriş: 14.07.2024 22:49 Güncelleme: 14.07.2024 22:58
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Öğrencilerden şehit ailelerine duygulandıran mektup!

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti ama Türk milleti, o karanlık geceyi ve şehitlerini unutmadı

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Öğrencilerden şehit ailelerine duygulandıran mektup!

Vatan, millet ve milli değerler sevgisini gençlere kazandırmak için önemli çalışmalar yürüten TÜGVA İstanbul, bu yıl ki yaz okulu eğitimlerinde de 15 temmuz milli birlik günü'nün önemini, yaşanan o karanlık gecede türk milletinin gösterdiği cesareti ve kahramanlığı gençlere anlatmaya devam ediyor.

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Öğrencilerden şehit ailelerine duygulandıran mektup!

YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGU DOLU MEKTUPLAR
Şehitlerimizin ve Türk milletinin fedakarlıklarını kalplerinde hisseden gençler, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup yazdı.

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Öğrencilerden şehit ailelerine duygulandıran mektup!

Mektupların bir kısmı, şehit ailelerinin de katıldığı bir kahvaltı programında kendilerine ulaştırıldı.

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Öğrencilerden şehit ailelerine duygulandıran mektup!

ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Mektupları okuyan şehit yakınları ve anneleri gözyaşlarına hakim olamadı.