15 Temmuz 2024, Pazartesi
Aydın Söke'de kağıt fabrikası yangını! Alev kapanları 3 gündür sürüyor! Giderek büyüyen tehlike
Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın halen söndürülemedi. Alevler onlarca kilometre uzaktan bile görünürken havanın kararması ile birlikte helikopter ve uçaklar çalışmalarına hava aydınlanıncaya kadar ara verdi. Aydın'da geceyi aydınlatan alevlerle mücadele devam ederken Söke ve çevresine kül yağmaya başladı.
Giriş: 15.07.2024 06:13 Güncelleme: 15.07.2024 06:15
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