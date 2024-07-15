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Aydın Söke'de kağıt fabrikası yangını! Alev kapanları 3 gündür sürüyor! Giderek büyüyen tehlike

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın halen söndürülemedi. Alevler onlarca kilometre uzaktan bile görünürken havanın kararması ile birlikte helikopter ve uçaklar çalışmalarına hava aydınlanıncaya kadar ara verdi. Aydın'da geceyi aydınlatan alevlerle mücadele devam ederken Söke ve çevresine kül yağmaya başladı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.07.2024 06:13 Güncelleme: 15.07.2024 06:15
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Aydın Söke’de kağıt fabrikası yangını! Alev kapanları 3 gündür sürüyor! Giderek büyüyen tehlike

Söke'de bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında her geçen saat facianın boyutu artıyor. İlk gün kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle yeniden kontrolden çıkan alevler fabrikanın her yerini sardı.

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Aydın Söke’de kağıt fabrikası yangını! Alev kapanları 3 gündür sürüyor! Giderek büyüyen tehlike

Rüzgarın etkisi ile yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan yangını söndürmek için ülkenin dört bir yanından gelen ekiplerin mücadelesi devam ederken giderek şiddetini arttıran yangında maddi hasarın da oldukça büyük olduğu öğrenildi.

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Aydın Söke’de kağıt fabrikası yangını! Alev kapanları 3 gündür sürüyor! Giderek büyüyen tehlike

Bu arada Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar yangının kendi iş yerlerine sıçramaması için sürekli fabrikaların çatılarına su sıkarak tedbir almaya çalışıyor.

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Aydın Söke’de kağıt fabrikası yangını! Alev kapanları 3 gündür sürüyor! Giderek büyüyen tehlike

Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikasında 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangın halen devam ediyor.

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Aydın Söke’de kağıt fabrikası yangını! Alev kapanları 3 gündür sürüyor! Giderek büyüyen tehlike

Atık kağıtların depolandığı açık alanda başlayan yangın bugün çıkan hortumla ikinci depolama alanına sıçradı. Gündüzleri karadan ve havadan devam eden söndürme çalışmaları gece kara araçları ile sürdürülüyor.