Ulucan, "Safranın dikim zamanı ağustosun başında başlıyor ve genellikle eylülün 15'ine kadar devam ediyor. Hasat dönemi ise ekimin sonunda başlıyor, kasımın 15'ine kadar sürüyor. Bizim safran üretimimizde en büyük maliyetimiz soğan maliyeti. Soğanlar bugün kilosu 3-4 bin liradan satılan bir ürün. Safran soğanları patates gibi çoğalabilen bir bitki. 3 sene sonra 1'e 5, 1'e 10 civarında yavru veriyor. Bu sene 300 metrekare bir yerde başladığımızda 1'e 5 verdiğinde 3 sene sonra 1,5 dönümü, 1'e 10 verdiğinde yaklaşık 3 dönümü ekebilecek soğanı elde etmiş olacağımız anlamına geliyor. İlk başta yüksek maliyetli bir yatırım gibi görünüyor ama 3 sene sonra kendisini amorti etmeye başlıyor" dedi.

GRAMI 1400 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Safranın gramının 800 ile 1400 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Ulucan, sezon ortasında yaklaşık 15-20 gram ürün elde ettiklerini söyledi. Sezon sonunda ise 30-35 gramlık hasat beklediklerini ifade etti. Yüksek satış fiyatının tek başına kazanç anlamına gelmediğini vurgulayan Ulucan, üretime başlamadan önce maliyet ve pazar araştırmasının yapılması gerektiğini belirtti. Ulucan, "Şu anda sezonun ortasındayız. Yaklaşık olarak 15-20 gram civarında bir ürünümüz oldu. Sezonu 30-35 gramla kapatırız diye tahmin ediyoruz. Safran üretimi yaparken safranın gramına bugün 800 TL ile bin 400 TL arasında fiyat veren üreticilerimiz var. Bu fiyatı gören birçok insan 'çok para kazanıyorsunuz' hesabı güdüyor. Fakat bu işe girmeden önce fizibiliteleri iyi yapmak gerekiyor. Üretimi yapmak, iş gücünü yapmak, iyi hesap etmek gerekiyor. En önemli kısmı pazar. Şu anda ben bireysel kullanıcıya satıyorum" diye konuştu.