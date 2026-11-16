Bir kez ekiyor, 3 yıl sonra 10 katına kadar çoğalabiliyor! Gramı dudak uçuklatıyor
Çorum'un İskilip ilçesinde harita mühendisi Mehmet Ulucan, alternatif tarım ürünü arayışıyla geçen yıl deneme amaçlı safran yetiştirmeye başladı. İlk yıl olumlu sonuç alan Ulucan, ikinci hasatta verimini artırdı. Gramı 800 ile 1400 lira arasında alıcı bulan safranın, üç yılda soğan sayısını 5 ila 10 katına kadar çıkarabilmesi bölgedeki çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olma potansiyeli taşıyor.
Çorum'un İskilip ilçesinde harita mühendisi Mehmet Ulucan'ın alternatif tarım ürünü arayışıyla başlattığı safran üretimi ikinci yılında da olumlu sonuç verdi.
SAFRANBOLU İLE İSKİLİP'İN İKLİMİNİ KARŞILAŞTIRDI
İskilip'te yetiştirilebilecek alternatif tarım ürünlerini araştıran Mehmet Ulucan, Safranbolu ile İskilip'in iklim özelliklerinin benzer olduğunu belirledi.
Bunun üzerine geçen yıl safran üretimine başlayan Ulucan, ilk denemesinde başarılı sonuç aldı. İki yıldır safran yetiştirdiğini belirten Ulucan, araştırma sürecini şu sözlerle anlattı:
"Bazı araştırmalar yapıyorduk, bu işlere biraz merakımız vardı. Yaptığımız araştırmalarda Safranbolu ile İskilip'in mikroklima iklimlerinin uyduğunu, yağış miktarlarının hemen hemen eşit olduğunu, sıcaklık miktarlarının da eşit olduğunu gördük. Bunun üzerine, 'acaba safran diksek İskilip'te olur mu' diye düşündük."
Deneme amaçlı geçen sene başladık. Geçen sene ilk amacımız, bu safranın İskilip'te yetişip yetişmediğini görmekti. Geçen sene yaptığımız üretimde safranın İskilip'te yetiştiğini gördük. Bunun üzerine bu sene de ektik. Aldığımız verim, geçen seneye göre çok daha iyi. Bazı ufak tefek sıkıntılar yaşadık, eksikliklerimiz var. Biz de bu işin öğrenme aşamasındayız. Yaptığımız işten her geçen sene daha fazla tecrübe kazanıyoruz ve üretimimizin her geçen sene daha da arttığını gördük"
ÜÇ YILDA 10 KATINA KADAR ÇOĞALABİLİYOR
Safran üretiminde en büyük maliyetin soğan olduğunu belirten Ulucan, dikim ve hasat dönemlerine ilişkin bilgi verdi.
Safran soğanlarının kilogramının 3 bin ile 4 bin lira arasında satıldığını ifade eden Ulucan, soğanların üç yıl içinde 5 ila 10 katına kadar çoğalabildiğini söyledi.