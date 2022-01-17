17 Ocak 2022, Pazartesi
Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok
Antalya'da 3 Ocak'ta iş yerinden iki saatliğine izin alarak çıkan 29 yaşındaki gençten 14 gündür haber yok. Cep telefonu deniz kenarındaki bankta çıkan gencin son görüldüğü Konyaaltı Sahili'nde denizde geniş çaplı arama yapıldı. Çalışmaları hüzünlü gözlerle kıyıdan seyreden anne oğluna, "Ortaya çıksın gören bilen ne olur Allah rızası için haber versinler, oğlum lütfen kurban olayım çık ortaya yeter " sözleriyle seslendi.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:52
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