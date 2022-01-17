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Haberler Galeri Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

Antalya'da 3 Ocak'ta iş yerinden iki saatliğine izin alarak çıkan 29 yaşındaki gençten 14 gündür haber yok. Cep telefonu deniz kenarındaki bankta çıkan gencin son görüldüğü Konyaaltı Sahili'nde denizde geniş çaplı arama yapıldı. Çalışmaları hüzünlü gözlerle kıyıdan seyreden anne oğluna, "Ortaya çıksın gören bilen ne olur Allah rızası için haber versinler, oğlum lütfen kurban olayım çık ortaya yeter " sözleriyle seslendi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:52
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Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

Antalya'da ikamet eden ve hasar danışmanı olarak görev alan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı'yı annesi Ruken Gökçen ne telefondan arama ne de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen'e akşam sularında oğlunun telefonunun Konyaaltı Sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu haberi geldi.

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Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

14 GÜNDÜR TEK İZ YOK

Karakoldan oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 14 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı'dan bir ize ulaşamadı.

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Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yapılan girişimlerin ardından Balkı'nın son görüldüğü nokta olan sahilde denize bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri bölgeye geldi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

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Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

Ev hanımı anne Ruke Gökçen'de oğlunun son görüldüğü noktadaki arama çalışmalarını yakından takip etti. Gözleri dolan ve ağlayan Gökçen'i yakınları sarılarak teselli etti.

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Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

"HAYAT DOLU BİRİYDİ"

Çalışmaları oturduğu sandalyeden takip eden Gökçen, herhangi bir sorununun olmadığını ve hayat dolu biri olduğunu söyledi.