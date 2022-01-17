Oğlundan haber alamayan annenin çaresiz gözyaşları! 2 saatliğine işten çıkan genç adamdan 14 gündür haber yok

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yapılan girişimlerin ardından Balkı'nın son görüldüğü nokta olan sahilde denize bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri bölgeye geldi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

