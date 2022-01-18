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Haberler Galeri Keşif uçakları bölgeye gönderildi! Tonga'da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

Keşif uçakları bölgeye gönderildi! Tonga'da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

Dünya gözünü okyanus ülkesi olan Tonga'ya çevirdi. Adada meydana gelen volkan patlaması ve beraberinde yaşanan tsunami sonrası bölgede yaşayan 100 bin kişi ile iletişim kopru. Avustralya ve Yeni Zelenda, adada neler yaşandığını öğrenmek için keşif uçaklarını bölgeye gönderdi. İşte dehşet veren görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:14
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Keşif uçakları bölgeye gönderildi! Tonga’da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

Komşu Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri, telefon ve internet iletişiminin kesik olduğu ada ülkesinde zarar tespiti için dün ilk kez keşif uçakları gönderebildi.

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Keşif uçakları bölgeye gönderildi! Tonga’da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

Okyanustaki Volkan patlamasıyla açığa çıkan kül bulutu, bölgeye hava ulaşımını olanaksızlaştırmıştı. Dünkü keşif seferinin ardından Wellington ve Canberra hükümetleri bugün C-130 askeri kargo uçaklarıyla 105 bin kişiye ev sahipliği yapan adaya su ve gıda yardımı ulaştırmayı hedefliyor.

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Keşif uçakları bölgeye gönderildi! Tonga’da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

SU KAYNAKLARI KİRLENDİ
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tsunami ve kül yağmuru nedeniyle adanın tatlı su kaynaklarının kirlendiğini, acil içme suyuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Keşif uçakları bölgeye gönderildi! Tonga’da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

Yardım ajansları halkı şişe su kullanmaya ve maske takmaya çağırırken başkent Nukualofa'da tüm yüzeylerin 2 cm kül ile kaplandığı hesaplanıyor.

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Keşif uçakları bölgeye gönderildi! Tonga’da meydana gelen volkan patlaması ve tsunami sonrası 100 bin kişiyle iletişim koptu

Avustralya Uluslararası Kalkınma Bakanı Zed Seselja, Tonga havalimanının ciddi şekilde zarar görmediğini, bunun adaya yardım ulaştırmak için çok önemli olduğunu söyledi. Kızıl Haç, ülkede yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 80 bini bulabileceğini bildirdi.