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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?

Dünya genelinde giderek artış gösteren obezite, hayati derecede riskler taşıyor. 711 milyonu aşan obezite hasta sayısı ülkemizde de artış gösteriyor. Peki obeziteden korunmak için neler yapmak gerekiyor? Doç. Dr. İdris Kuzu, obezitenin nedenleri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:32
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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?

Obezite genel olarak bedenin yağ kitlesinin yağsız kitleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üzerine çıkmasıdır. Obezite, başta Tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kanserler, uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması, reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoporoz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa yol açmaktadır.

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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?

EN RİSKLİ 10 HASTALIK ARASINDA

En önemli sebepleri arasında düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam olan obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Dünya genelinde yetişkin nüfusun %39'undan fazlası kilolu, %13'ünden fazlası ise obez yani aşırı kiloludur.

KİLOLUYSANIZ DOĞACAK ÇOCUĞUNUZ DA RİSK ALTINDA

Düzensiz ve dengesiz beslenmek, fast-food tarzı yiyecekler tüketmek, spor yapmamak kilo almakla birlikte bazı hayati organların da yağlanmasına neden olur.

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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?

Uzun açlık sonrası kontrolsüz yemek yemek, karbonhidrat içerikli yiyecekleri ve şekerli içecekleri çok tüketmek obeziteye neden olan beslenme hatalarından bazılarıdır.

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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?

Anne ve babanın her ikisi birden kilolu ise çocuklarda obezite görülme ihtimali yüzde 80'dir. Şeker hastalığı, tiroit bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları gibi bazı hormonal sebepler obezite nedenleri arasında yer alabilir.

OBEZİTEDEN KORUYAN BESLENME ÖNERİLERİ

Obezite ile mücadele ederken ilk önce beslenme alışkanlıklarınızı ve hayat tarzını değiştirmeniz gerekir. Giderek yaygınlaşan obezite, kişilerin yaşam kalitesi ve süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak aldığınız şu önlemlerle obeziteden uzak durabilirsiniz:

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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?

1-Düzenli fiziksel aktiviteye başlayarak hareketsiz yaşamdan kurtulun

2-Uzman kontrolünde diyet yaparak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin