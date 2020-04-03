Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?

EN RİSKLİ 10 HASTALIK ARASINDA

En önemli sebepleri arasında düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam olan obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Dünya genelinde yetişkin nüfusun %39'undan fazlası kilolu, %13'ünden fazlası ise obez yani aşırı kiloludur.

KİLOLUYSANIZ DOĞACAK ÇOCUĞUNUZ DA RİSK ALTINDA

Düzensiz ve dengesiz beslenmek, fast-food tarzı yiyecekler tüketmek, spor yapmamak kilo almakla birlikte bazı hayati organların da yağlanmasına neden olur.