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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
Dünya genelinde giderek artış gösteren obezite, hayati derecede riskler taşıyor. 711 milyonu aşan obezite hasta sayısı ülkemizde de artış gösteriyor. Peki obeziteden korunmak için neler yapmak gerekiyor? Doç. Dr. İdris Kuzu, obezitenin nedenleri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:32
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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?
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Obeziteden korunmak için neler yapmak gerekir?