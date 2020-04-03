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Haberler Galeri ‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Emniyet kaynakları Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart'tan beri, 25 günde, ilçeye 125 bin aracın giriş yaptığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:55
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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı.

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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Valilik izniyle sefer yapılan şehirlerarası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi.

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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.

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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Ateşi 37 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.