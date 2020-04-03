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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Emniyet kaynakları Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart'tan beri, 25 günde, ilçeye 125 bin aracın giriş yaptığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:55
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