‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Emniyet kaynakları Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart'tan beri, 25 günde, ilçeye 125 bin aracın giriş yaptığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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