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O sahilde çökmeler devam ediyor! Uzman isim uyardı: Olası bir depremde...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda çökmeler artarak devam ediyor. Sahil şeridinin üst kısımlarının heyelan alanı olduğunu belirten Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. Sıvılaşmaya bağlı olarak da burası yaklaşık 1.5 metre daha denize doğru kayacaktır" dedi. Sahilde yürüyüş yapan Reşit Şahin, yürüyüş yolunun onarılması gerektiğini belirterek, "Annem biraz önce geçerken korktu. Bu yola müdahale edilmesi lazım. Sabah yürüyüşe geldiğimizde tehlikeli oluyor." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:29
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O sahilde çökmeler devam ediyor! Uzman isim uyardı: Olası bir depremde...

Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda oluşan çökmeler her geçen gün artıyor.

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O sahilde çökmeler devam ediyor! Uzman isim uyardı: Olası bir depremde...

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır sahilde aralıklarla yürüyüş yolunda çökmeler ortaya çıktı.

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O sahilde çökmeler devam ediyor! Uzman isim uyardı: Olası bir depremde...

Çöken noktalara belediye ekipleri duba koyarak önlem aldı. Sahile gelenler ise yürüyüş yolunu kullanmadan üst kısımda bulunan kaldırımdan yürüyüşlerini sürdürdü.

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O sahilde çökmeler devam ediyor! Uzman isim uyardı: Olası bir depremde...

Çökmenin yaşandığı bir bölümün hemen yanında yer alan kafe ise dikkat çekti. Kafenin denize yakın olan bölümünde ortaya çıkan toprak kayması da göze çarptı.

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O sahilde çökmeler devam ediyor! Uzman isim uyardı: Olası bir depremde...

Uzmanlar, sahil şeridinde çökmelerin nedenlerinden birinin beton dolguların zemine uygun yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.