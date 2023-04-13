13 Nisan 2023, Perşembe
Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremlerin ardından harekete geçen iki Türk bilim adamı, depremin kara kutusunu geliştirdi. Kısa adı DAMAS olan Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi, depremin hemen ardından kurtarma ekiplerine enkazda bulunan kişi sayısını yüzde 100 doğrulukla verecek. Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Bu cihaz bugüne kadar yapılan tüm cihazların çok ötesinde ve bu anlamda ihtiyaca dair boşlukları dolduracak bir cihaz" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:52
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