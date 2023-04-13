Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş

Sabah'ın haberine göre, Dilci, "Bu sistem enkaza dair tüm verileri ortaya çıkardığı için kurtarma ekibinin koordinasyonu açısından çok önemli. Bu cihazı 2 kişilik bir ekiple yaptık. Yaşadığımız deprem büyük bir olaydı. Ortaya koyduğumuz bu ürün yaşayan herkese apartmanlarında kendilerini daha güvenli hissetmeleri ve afet sırasında dışarıdaki kişilerle daha kolay irtibat sağlanabilmelerinin müjdesini veriyor. Bu cihaz sosyolojik anlamda güven inşa edecek. Depremde enkaz altında çoğu binalara canlı var diye girildi ancak horoz çıktı. Dolayısıyla bu cihazla birlikte kuracağımız farklı bir iletişim ağı üzerinden kısa sürede sonuç alacağız. Bu cihaz bugüne kadar yapılan tüm cihazların çok ötesinde ve bu anlamda ihtiyaca dair boşlukları dolduracak bir cihaz" diye konuştu.