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Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremlerin ardından harekete geçen iki Türk bilim adamı, depremin kara kutusunu geliştirdi. Kısa adı DAMAS olan Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi, depremin hemen ardından kurtarma ekiplerine enkazda bulunan kişi sayısını yüzde 100 doğrulukla verecek. Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Bu cihaz bugüne kadar yapılan tüm cihazların çok ötesinde ve bu anlamda ihtiyaca dair boşlukları dolduracak bir cihaz" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:52
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Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş

Ardında acı ve gözyaşı bırakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci ve Teknoloji Ar-Ge Bilişi Uzmanı Emrah Bekçi, Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi "DAMAS'ı" geliştirdi.

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Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş

Türk bilim adamları her binanın deprem kara kutusu olacak olan DAMAS sayesinde deprem sonrası binadan kaç kişi olduğu, gaz sızıntısı ya da patlama riski olup olmadığı gibi sorunlara çözüm buldu.

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Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş

DAMAS YAPAY ZEKA VE ALGORİTMA ÇALIŞIYOR

DAMAS'ın tüm dünyanın ihtiyacı olan bir cihaz olduğunu belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, Türk bilim aklı, yapay zeka ve algoritma ile böyle bir cihazı geliştirdiklerini söyledi.

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Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş

DAMAS'ın deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarını yüzde 80 oranında hızlandıracağını belirten Prof. Dr. Tuncay Dilci; "Çalışmamızın adı Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi (DAMAS). Bu sistem yapay zeka algoritma ile çalışan, enkaza dönen binaya ait tüm ihtiyaç duyulan verileri acil müdahale ekibinin kullanımına sunan bir sistem." dedi.

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Deprem sonrası çok işe yarayacak! Hayat kurtaracak buluş

Sabah'ın haberine göre, Dilci, "Bu sistem enkaza dair tüm verileri ortaya çıkardığı için kurtarma ekibinin koordinasyonu açısından çok önemli. Bu cihazı 2 kişilik bir ekiple yaptık. Yaşadığımız deprem büyük bir olaydı. Ortaya koyduğumuz bu ürün yaşayan herkese apartmanlarında kendilerini daha güvenli hissetmeleri ve afet sırasında dışarıdaki kişilerle daha kolay irtibat sağlanabilmelerinin müjdesini veriyor. Bu cihaz sosyolojik anlamda güven inşa edecek. Depremde enkaz altında çoğu binalara canlı var diye girildi ancak horoz çıktı. Dolayısıyla bu cihazla birlikte kuracağımız farklı bir iletişim ağı üzerinden kısa sürede sonuç alacağız. Bu cihaz bugüne kadar yapılan tüm cihazların çok ötesinde ve bu anlamda ihtiyaca dair boşlukları dolduracak bir cihaz" diye konuştu.