Nurgül Soysal nasıl öldü? Ailesi Müge Anlı'da isyan etti: "Mezarı açılsın"

Kayseri'de 25 Mayıs 2023 tarihinde evinde hayatını kaybeden 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Nurgül Şahin Soysal'ın ölümü, ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla yeniden gündeme oturdu. Aile, "kalp krizi" denilerek kapatılan dosyanın bir cinayete işaret ettiğini iddia ederek mezarın açılmasını talep etti. Olayın detayları ise adeta kan dondurdu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 25 Mayıs 2023 tarihinde evinde hayatını kaybeden 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Nurgül Soysal'ın ölümü, ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki çarpıcı iddialarıyla yeniden gündeme oturdu. Ailesi, kalp krizi denilerek kapatılan dosyanın aslında planlı bir cinayet olduğunu öne sürerek adaletin yerini bulmasını istiyor.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, BENİM ŞEKERİM VAR" Olay günü kızının doğum günü kutlaması için hazırlık yapan Nurgül Soysal'ın, eşi Mehmet Soysal ile kutlamanın yapılacağı yer konusunda tartıştığı iddia edildi. Komşuların, genç kadının cansız bedeni bulunmadan hemen önce evden şiddetli bağrışma sesleri geldiğini ifade etmesi, cinayet şüphelerini güçlendirdi. Olayın ardından Mehmet Soysal'ın baldızını arayarak, "Ben öldürmedim, benim şekerim var!" demesi, ailenin zihninde büyük bir soru işareti bıraktı.

"SEN GEBERECEKSİN, BEN O EVE GELİN GELECEĞİM" Ailenin iddialarına göre Nurgül Soysal, eşinin kıyafetlerinin arasında gizli bir tuşlu telefon buldu. Bu telefon üzerinden eşinin, mesai arkadaşının eşi Sümeyra T. ile yasak aşk yaşadığını öğrenen Nurgül'ün, Sümeyra T. tarafından "Sen gebereceksin, ben o eve gelin geleceğim" şeklinde tehdit edildiği ileri sürüldü.

Bu tehditlerden sadece 15 gün sonra Nurgül Soysal'ın evinde ölü bulunması, ailenin "cinayet" şüphesini kuvvetlendiren en önemli dayanak oldu.