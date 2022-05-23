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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan "Ramazan Işığını Yakala" yarışması! İşte kazananların listesi
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar; aralarında ünlü Türk fotoğrafçı Engin Uzun'un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 19:13Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 19:15