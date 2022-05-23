NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan "Ramazan Işığını Yakala" yarışması! İşte kazananların listesi

Çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.