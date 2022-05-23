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Haberler Galeri NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan "Ramazan Işığını Yakala" yarışması! İşte kazananların listesi

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan "Ramazan Işığını Yakala" yarışması! İşte kazananların listesi

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar; aralarında ünlü Türk fotoğrafçı Engin Uzun'un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Giriş Tarihi: 23.05.2022 19:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 19:15
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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan Ramazan Işığını Yakala yarışması! İşte kazananların listesi

Ramazan ayının heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen uluslararası fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan Ramazan Işığını Yakala yarışması! İşte kazananların listesi

Çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan Ramazan Işığını Yakala yarışması! İşte kazananların listesi

Azerbaycan, Bakü, Somali, Lübnan, Ürdün, Almanya, Kıbrıs olmak üzere birçok farklı ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden yarışmaya katılım sağlandı.

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan Ramazan Işığını Yakala yarışması! İşte kazananların listesi

İşte Kazananlar ve Ödülleri!

LİSE

1. Sevde Yanıkdağ - İstanbul / DJI OSMO Aksiyon Kamerası

2. Zehra İlze - İstanbul / SJCAM Aksiyon Kamerası

3. Şerifenur Demir - Bursa / Instax Fotoğraf Makinesi

4. Ece Bakım - İstanbul / Mansiyon

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’dan Ramazan Işığını Yakala yarışması! İşte kazananların listesi

ORTAOKUL

1. Betül Erva Özcan - İzmir / DJI OSMO Pocket Aksiyon Kamerası

2. Ayşe Reyyan Ürküt / Sakarya Android Tablet

3. Muhittin Ege Özdemir / Instax Fotoğraf Makinesi

4. Zehra Kozaneli / Mansiyon