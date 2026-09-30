Radar taramalarından elde edilen ilk sonuçlarda yüzeyin altında bazı anomaliler tespit edildi. Andrew Jones, bu noktaların doğal oluşumlardan mı yoksa farklı yapılardan mı kaynaklandığının henüz bilinmediğini, nihai radar raporunun beklendiğini açıkladı.

Araştırma ekibi, mevcut bulguların kesin bir sonuca işaret etmediğinin altını çiziyor. Jones, oluşumun doğal bir yapı olabileceği gibi insan yapımı olma ihtimalinin de bilimsel yöntemlerle araştırıldığını belirtti. Nihai değerlendirme için sondaj ve laboratuvar sonuçlarının birlikte ele alınması bekleniyor.

Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959'daki keşfinden bu yana bölgede farklı araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak Jones'un açıklamasına göre mevcut proje kapsamında ilk kez izin alınarak yerin altına inilmesi ve karotlu sondaj yapılması, araştırmanın önemli aşamalarından biri oldu.

Yaklaşık 90 günlük saha çalışması tamamlanırken ekip şimdi radar verileri ile laboratuvar sonuçlarını değerlendirecek. Araştırmanın nihai raporunun 2027 yılının nisan veya mayıs aylarında tamamlanması hedefleniyor. Bilim insanları, çalışmalar sonuçlanmadan Nuh'un Gemisi'ne ilişkin kesin bir hükme varılamayacağını özellikle vurguluyor.