Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi olduğuna inanılan gemi biçimli oluşumda yürütülen araştırmalarda saha çalışmaları tamamlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğündeki projede ilk kez karotlu sondajla yerin altından sürekli toprak numuneleri çıkarılırken, radar taramalarında yüzeyin altında dikkat çeken anomaliler tespit edildi. Bilim insanları, doğal oluşum mu yoksa insan yapımı bir yapı mı olduğunun laboratuvar sonuçlarıyla ortaya konulacağını belirtirken nihai raporun 2027 yılının nisan veya mayıs aylarında tamamlanması hedefleniyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Telçeker ve Üzengili köyleri arasında bulunan gemi biçimli coğrafi oluşum, 11 Eylül 1959'da Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından keşfedildi. Bölgenin Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını barındırabileceği iddiası, keşfin ardından çok sayıda yerli ve yabancı araştırmacının bölgeye yönelmesine neden oldu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında Mayıs 2026'da "Nuh'un Gemisi Araştırma Projesi" başlatıldı. Beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanının yer aldığı projede yaklaşık 90 gün boyunca kapsamlı saha çalışması yürütüldü.
Araştırma kapsamında bölgenin güncel yapısı dronlarla havadan görüntülenerek üç boyutlu olarak modellendi. Ekip, elde edilen verilerle oluşumun yüzey yapısını ayrıntılı şekilde incelemeye aldı.
Araştırmanın en dikkat çekici aşamalarından biri radar taramaları oldu. Yeni nesil radar sistemiyle oluşumun yüzeyinin altı tarandı. Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalarda bazı anomaliler tespit edildi. Ancak radar verilerinin nihai değerlendirmesinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.
Gemi biçimli oluşumun farklı noktalarından yaklaşık bin toprak numunesi alındı. Numuneler, oluşumun yapısına ilişkin daha ayrıntılı bilgi elde edilmesi amacıyla laboratuvarlarda incelenmek üzere gönderildi.