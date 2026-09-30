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Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi olduğuna inanılan gemi biçimli oluşumda yürütülen araştırmalarda saha çalışmaları tamamlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğündeki projede ilk kez karotlu sondajla yerin altından sürekli toprak numuneleri çıkarılırken, radar taramalarında yüzeyin altında dikkat çeken anomaliler tespit edildi. Bilim insanları, doğal oluşum mu yoksa insan yapımı bir yapı mı olduğunun laboratuvar sonuçlarıyla ortaya konulacağını belirtirken nihai raporun 2027 yılının nisan veya mayıs aylarında tamamlanması hedefleniyor.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 1

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Telçeker ve Üzengili köyleri arasında bulunan gemi biçimli coğrafi oluşum, 11 Eylül 1959'da Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından keşfedildi. Bölgenin Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını barındırabileceği iddiası, keşfin ardından çok sayıda yerli ve yabancı araştırmacının bölgeye yönelmesine neden oldu.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 2

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında Mayıs 2026'da "Nuh'un Gemisi Araştırma Projesi" başlatıldı. Beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanının yer aldığı projede yaklaşık 90 gün boyunca kapsamlı saha çalışması yürütüldü.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 3

Araştırma kapsamında bölgenin güncel yapısı dronlarla havadan görüntülenerek üç boyutlu olarak modellendi. Ekip, elde edilen verilerle oluşumun yüzey yapısını ayrıntılı şekilde incelemeye aldı.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 4

Araştırmanın en dikkat çekici aşamalarından biri radar taramaları oldu. Yeni nesil radar sistemiyle oluşumun yüzeyinin altı tarandı. Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalarda bazı anomaliler tespit edildi. Ancak radar verilerinin nihai değerlendirmesinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 5

Gemi biçimli oluşumun farklı noktalarından yaklaşık bin toprak numunesi alındı. Numuneler, oluşumun yapısına ilişkin daha ayrıntılı bilgi elde edilmesi amacıyla laboratuvarlarda incelenmek üzere gönderildi.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 6

Araştırmanın en önemli adımlarından biri karotlu sondaj çalışması oldu. Andrew Jones, bu sezonki araştırmada ilk kez hükümet izniyle üniversite tarafından yerin altına inilerek karotlu sondaj gerçekleştirildiğini açıkladı.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 7

Araştırmanın en dikkat çekici aşamalarından biri radar taramaları oldu. Yeni nesil radar sistemiyle oluşumun yüzeyinin altı tarandı. Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalarda bazı anomaliler tespit edildi. Ancak radar verilerinin nihai değerlendirmesinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 8

Projede başkan yardımcısı olarak görev yapan Amerikalı Andrew Jones, sondaj çalışmalarında karot makinesinin sürekli toprak numunesi çıkardığını söyledi. Jones, bu bulgunun oluşumun tamamen yekpare bir kaya kütlesinden oluştuğu yönündeki değerlendirmelerin yeniden incelenmesini gerektirdiğini belirtti.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 9

Jones, sondaj sırasında elde edilen numunelere dikkat çekerek alanda bazı büyük kaya blokları bulunmasına rağmen karot makinesinden sürekli toprak çıktığını ifade etti. Ancak bu bulgunun tek başına oluşumun insan yapımı olduğunu göstermediği de vurgulandı.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 10

Sondajla yerin daha derin noktalarından alınan numunelerde organik açıdan zengin, kapkara bir toprak tabakası görüldü. Bilim insanları, bu materyalin çürümüş ahşapla veya geçmişteki insan faaliyetleriyle bağlantılı olup olmadığını laboratuvar testleriyle belirlemeye çalışacak.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 11

Radar taramalarından elde edilen ilk sonuçlarda yüzeyin altında bazı anomaliler tespit edildi. Andrew Jones, bu noktaların doğal oluşumlardan mı yoksa farklı yapılardan mı kaynaklandığının henüz bilinmediğini, nihai radar raporunun beklendiğini açıkladı.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 12

Araştırma ekibi, mevcut bulguların kesin bir sonuca işaret etmediğinin altını çiziyor. Jones, oluşumun doğal bir yapı olabileceği gibi insan yapımı olma ihtimalinin de bilimsel yöntemlerle araştırıldığını belirtti. Nihai değerlendirme için sondaj ve laboratuvar sonuçlarının birlikte ele alınması bekleniyor.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 13

Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959'daki keşfinden bu yana bölgede farklı araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak Jones'un açıklamasına göre mevcut proje kapsamında ilk kez izin alınarak yerin altına inilmesi ve karotlu sondaj yapılması, araştırmanın önemli aşamalarından biri oldu.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 14

Yaklaşık 90 günlük saha çalışması tamamlanırken ekip şimdi radar verileri ile laboratuvar sonuçlarını değerlendirecek. Araştırmanın nihai raporunun 2027 yılının nisan veya mayıs aylarında tamamlanması hedefleniyor. Bilim insanları, çalışmalar sonuçlanmadan Nuh'un Gemisi'ne ilişkin kesin bir hükme varılamayacağını özellikle vurguluyor.

Nuh'un Gemisi araştırmasında gizemli gelişme! Radarda anomaliler tespit edildi 15

Araştırma ekibi, sosyal medya ve bazı haber platformlarında kesinleşmemiş bulgular üzerinden ortaya atılan iddialara karşı da uyarıda bulundu. Andrew Jones, laboratuvar çalışmalarının ve nihai raporun henüz tamamlanmadığını belirterek araştırmanın sürdüğünü söyledi. Ekip, tüm verilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesinin ardından sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını ifade ediyor.

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