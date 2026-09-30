Soluduğumuz hava değişti mi? Dünya nüfusunu ilgilendiren kritik ozon uyarısı

Dünya genelinde milyarlarca insan bu yıl tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. CAMS analizine göre nüfusun yüzde 40'ı riskli seviyelerle karşılaşırken Asya'da bu oran yüzde 60'a çıktı. Avrupa'da sıcak hava dalgaları, Kuzey Amerika'da ise orman yangınları etkili oldu.

Dünyada hava kirliliği alarmı büyüyor. 2026'nın ilk sekiz ayına ilişkin veriler, milyarlarca insanın sağlığı tehdit eden yer seviyesi ozonuna maruz kaldığını ortaya koydu. CAMS analizine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı tehlikeli ozon kirliliğinden etkilendi.

HAVA KİRLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN TABLO Dünya genelinde hava kalitesiyle ilgili dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 2026'nın ilk sekiz ayına ilişkin analiz, nüfusun önemli bir bölümünün yer seviyesindeki tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldığını gösterdi. Avrupa Birliği Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) tarafından hazırlanan analizde, ozonun yanı sıra orman yangını dumanı ve çöl tozu gibi sınır ötesi hava kirliliği kaynakları da ele alındı. Sonuçlara göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı tehlikeli ozon seviyeleriyle karşılaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün kılavuzlarında yer alan "iyi" ozon seviyelerine maruz kalanların oranı ise yalnızca yüzde 5'te kaldı.

OZON KİRLİLİĞİ NASIL OLUŞUYOR? Yer seviyesindeki ozon, doğrudan atmosfere salınan bir kirletici değil. Bazı kirleticilerin güneş ışığı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucu oluşuyor. Bu nedenle sıcak hava dalgaları ile hava kirliliği arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor. Sıcaklıkların yükselmesi, ozon oluşumu için uygun koşulları artırabiliyor. Peki, bu durum neden önemli? Yer seviyesindeki ozon yalnızca hava kalitesini düşürmüyor. İnsan sağlığının yanı sıra ekosistemleri ve tarımsal üretimi de olumsuz etkileyebiliyor.

EN YÜKSEK MARUZİYET ASYA'DA CAMS verilerine göre 2026'nın ilk sekiz ayında ozon kirliliğinden en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Kıtada sanayi ve ulaşım kaynaklı emisyonların yanı sıra çeşitli doğal kaynaklardan gelen öncül emisyonlar da yüksek ozon seviyelerinde etkili oldu. Asya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı aşırı yüksek ozon seviyelerine maruz kaldı. Bu tablo, özellikle sıcaklığın yükseldiği dönemlerde hava kalitesinin neden daha yakından takip edilmesi gerektiğini de ortaya koydu.