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Haberler Galeri Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?

Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?

Nöbetçi eczaneler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte detaylar belli olmuştu. Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışacağı bildirildi. Eczanelerde işleri olan vatandaşlar, 9-10 Mayıs nöbetçi eczanelerin listesini araştırmaya başladılar. Peki, 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri? İşte nöbetçi eczaneler listesi...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:29
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Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?

Nöbetçi eczaneler listesi yayımlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında eczanelerin faaliyet göstereceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından eczaneye gidecek olan vatandaşlar, nöbetçi eczanelerin hangileri olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte 9-10 Mayıs nöbetçi eczaneler listesi...

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Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?

NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI

Ramazan ayı dolayısıyla, 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması nedeniyle 9-10 Mayıs'ta evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

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Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?

zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

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Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu yerin il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını sürdürebilecek.