AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

AVM'LER SOSYAL MESAFE VE HİJYEN ÖNLEMLERİYLE AÇILIŞA HAZIR

Normalleşme sürecinin hem gündelik hem de profesyonel yaşam açısından farklılıklar getirmesi beklenirken, bu süreçte AVM'lerde oluşacak yeni standartlar herkes tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca yapılan "normalleşme süreci" açıklamaları doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapılarını geçici olarak kapatmış olan AVM'ler faaliyetlerine devam etme kararı aldı.