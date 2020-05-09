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AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin çalışma saatleri nasıl olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında AVM'ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Faaliyetlerine ara veren Alışveriş Merkezleri, kademeli normalleşme planı kapsamında yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, AVM'lerin hangi saatler aralığında çalışacağı merak ediliyor. Peki, AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

Giriş Tarihi: 09.05.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 13:52
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AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak? Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen alışveriş merkezleri, daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatıldı. Kepenk kapatan alışveriş merkezlerinde, salgının gerilemeye başlamasıyla yeniden faaliyete geçmek için çalışmalar başladı. Peki, AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak? İşte cevaplar...

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AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK? ÇALIŞMA SAATLERİ...

Türkiye'de Alışveriş Merkezleri kademeli olarak 11 Mayıs'ta faaliyetlere başlayacak. AVM'lerin çalışma saatleri AVM'lere göre değişiklik gösteriyor. İlk etapta bazı AVM'ler 11.00 - 19.00'da bazı AVM'ler ise 12.00 - 19.00'da açık olacak.

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AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

AVM'LER SOSYAL MESAFE VE HİJYEN ÖNLEMLERİYLE AÇILIŞA HAZIR

Normalleşme sürecinin hem gündelik hem de profesyonel yaşam açısından farklılıklar getirmesi beklenirken, bu süreçte AVM'lerde oluşacak yeni standartlar herkes tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca yapılan "normalleşme süreci" açıklamaları doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapılarını geçici olarak kapatmış olan AVM'ler faaliyetlerine devam etme kararı aldı.

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AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

11 Mayıs itibarıyla misafirlerini yeniden ağırlamaya başlayacaklarını belirten İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, yeni operasyonel süreçler hakkında bilgi verdi.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen AVM'lerin ülke ekonomisinde taşıyıcı bir rol üstlendiğini ifade eden Baştürk, faaliyet sürecinin hem ekonomik akışı sağlayıcı hem de ileri hijyen tedbirlerini içererek toplum sağlığını tehdit etmeyecek bir uyumla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?

Baştürk, İsfanbul AVM olarak yeni normalleşen süreç için hazırlıklarını eksiksiz olarak tamamladıklarını, 11 Mayıs itibariyle hafta içi 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermek üzere kademeli olarak faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.