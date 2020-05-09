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AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?
AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin çalışma saatleri nasıl olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında AVM'ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Faaliyetlerine ara veren Alışveriş Merkezleri, kademeli normalleşme planı kapsamında yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, AVM'lerin hangi saatler aralığında çalışacağı merak ediliyor. Peki, AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 13:52
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