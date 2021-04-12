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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, ilk oruca bu gece niyet edecekler. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte oruç ibadeti ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 21:21
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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Oruç her şeyden önce bir sabır, irade ve merhamet eğitimidir. "Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı." ayeti, orucun gayesinin her türlü kötülükten ve günahtan uzak durmak olduğuna işaret eder. Peki, niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...

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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz.

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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

ORUCA EN GEÇ NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Diyanet'in açıklamasına göre;

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılması fiili bir niyettir. Kimi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.

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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışınndaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise "imsak"tan önce niyet edilmesi gerekir.

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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir.