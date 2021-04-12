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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, ilk oruca bu gece niyet edecekler. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte oruç ibadeti ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 21:21
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