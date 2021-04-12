Diyanet: Oruç tutamayanlar ne kadar para verir? 2021 fidye ücreti ne kadar? Fidye nedir, hangi durumlarda verilir?

Oruç fidyesi ne kadar? Bu Ramazan ayında zorunlu olarak oruç tutamayanlar, günlük oruç fidyesi veya sadaka-ı fıtır verecekler. İhtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, 2021 fidye miktarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Diyanet tarafından 2021 fidye ve fıtır sadakasının miktarı açıklandı. Peki, oruç tutamayanlar ne kadar para verir? 2021 fidye ücreti ne kadar? Fidye nedir, hangi durumlarda verilir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 20:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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