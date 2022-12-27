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Haberler Galeri Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti 

Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti 

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen anne Ebru S., "terk" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, anneye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Bu karar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir itiraz geldi. Öte yandan anne Ebru S. duruşmada Nisa Mihriban bebeğin 30 Eylül'de hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:52
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Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Ebru S. 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini doyurup uyuttuktan sonra tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı. Bebeği bulan sağlık görevlisi Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı.

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Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Türkiye'nin konuştuğu olayda biyolojik anne Ebru S. tutuklandı. Hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken talihsiz bebek yaşam savaşını kaybetti, anne de tahliye edildi.

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Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Yargılamayı yapan mahkeme geçtiğimiz aylarda davayı karara bağladı. Anne Ebru S.'ye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Verilen karar ertelendi. Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

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Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Nisa bebeğin olay tarihinde 3 aylık olduğu ve annesinin apartman önü gibi güvenlik riski oluşturabilecek açık bir alanda bıraktığına dikkat çekti.

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Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Annesinin, bebeğe birisi tarafından sahip çıkılıp çıkılmadığını kontrol etmeden olay yerinden ayrıldığına da vurgu yapan Bakanlık, alt sınırdan ceza verilip, iyi hal indirimi uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu dahası kamu vicdanını zedelediğini kaydetti.