Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen anne Ebru S., "terk" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, anneye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Bu karar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir itiraz geldi. Öte yandan anne Ebru S. duruşmada Nisa Mihriban bebeğin 30 Eylül'de hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.