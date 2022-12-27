27 Aralık 2022, Salı
Nisa bebeği ölüme terk eden anne hakkında yeni gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen anne Ebru S., "terk" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, anneye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Bu karar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir itiraz geldi. Öte yandan anne Ebru S. duruşmada Nisa Mihriban bebeğin 30 Eylül'de hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:52
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