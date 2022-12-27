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Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi her İstanbullunun gündeminde yoğun yer alıyor. İETT otobüs, metrobüs ve metrolarında sıklıkla duyulan İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için son günler. Aralık ayı bitmeden yapılması gereken İETT kartı kişiselleştirme işlemi ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:37
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Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sıklıkla duyduğumuz İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

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Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NEDEN YAPILIR?

İstanbulkart kişileştime işlemi için son tarih 31 Arlık 2022 tarihi olarak belirlendi. Akbil kişileştirme işlemiyle birlikte kaybolma durumunda bakiye koruma altına alınacak ayrıca milli ve dini bayramlarda ücretsiz geçiş hakkı olacak.

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Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

AKBİL KİŞİLEŞTİRME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi İstanbulkart mobil uygulaması, 153 ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

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Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

Mobil uygulamadan akbil kişileştrime işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle uygulamaya giriş yapması gerekmektedir. Ardından ise ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini tamamlayabilir.

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Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

İstanbulkart kişiselleştirmenin diğer yolu ise, www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak işlemi tamamlamaktır.