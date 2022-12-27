Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi her İstanbullunun gündeminde yoğun yer alıyor. İETT otobüs, metrobüs ve metrolarında sıklıkla duyulan İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için son günler. Aralık ayı bitmeden yapılması gereken İETT kartı kişiselleştirme işlemi ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...