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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...
Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan boyunca her gün ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla izleyiciyle buluşuyor. Ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, pandemi nedeniyle stüdyoya seyirci alınmaması nedeniyle zoom üzerinden yayınlarını yapıyor. İşte, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 18:46
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