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Haberler Galeri Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan boyunca her gün ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla izleyiciyle buluşuyor. Ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, pandemi nedeniyle stüdyoya seyirci alınmaması nedeniyle zoom üzerinden yayınlarını yapıyor. İşte, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 18:46
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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz geçen programlar soru yağmuruna tutuldu. Sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, Zoom üzerinden de seyircilerin soru sorabileceklerini açıkladı. İşte, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMINA ZOOM İLE NASIL KATILINIR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruları Zoom üzerinden yanıtlıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bağlantı linki ve katılma formu doldurma bilgileri için devam ediniz;

NİHAT HATİPOĞLU ZOOM LİNKİ İÇİN TIKLAYIN...

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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.

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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

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Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...

Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.